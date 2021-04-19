الإخوان المسلمون عن مسلسل الاختيار 2 وأحداث رابعة: رسالة تهديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما ورد في مسلسل الاختيار 2 حول أحداث رابعة، في حين وصفة جماعة الإخوان المسلمين المسلسل بأنه "رسالة تهديد" على حد تعبيرها.

الإخوان وعبر حزب الحرية والعدالة المحظور في مصر والذي يعتبر الذراع السياسية للجماعة، عقّبت على المسلسل في تقرير مطول قالت فيه إن "المسلسل على هذا النحو هو رسالة تهديد لكل المصريين إلى جانب محاولات تكريس الرواية الأمنية حتى لو كانت بالغة التدليس والافتراء؛ ومحاولة لتزييف التاريخ الذي عاينه ملايين المصريين وجرى بثه عبر الشاشات على مدار أكثر من 40 يوما هي عمر الاعتصام دفاعا عن الديمقراطية والرئيس المنتخب وإرادة الشعب الحرة ورفضا لأطماع الجنرالات في السطو على السلطة بقوة السلاح".

مسلسل الاختيار ٢ يقوم بتوثيق الأحداث التى حدثت فى رابعة ويؤكد وجود مسلحين فى رابعة وفوق اسطح العمارات ويظهر اعمال القتل والعنف التى حدثت من حرق للكنائس واقتحام الاقسام ، تحيه لكل القائمين على هذا العمل و لابطال الشرطة والجيش و رحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا.

ويذكر أن علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، علق على المسلسل بتغريدة قال فيها: "مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت في رابعة ويؤكد وجود مسلحين في رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر اعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الاقسام، تحيه لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا".

#الاختيار2 ابداع مصري فعلا #مصر عظيمة و رحم الله الشهداء الأبطال من الشرطة و الجيش المصري .. وحسبنا الله ونعم الوكيل في #الإخوان_المسلمين و في كل من حرض على #مصر و شعب #مصر و حسبنا الله ونعم الوكيل في شيخ الفتنة #القرضاوي الذي حرض الشباب على وطنهم أشكر #مصر على إنتاج #الاختيار2

وكان الداعية الإماراتي، وسيم يوسف قد علق على المسلسل قائلا: "الاختيار2 ابداع مصري فعلا مصر عظيمة و رحم الله الشهداء الأبطال من الشرطة و الجيش المصري .. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الإخوان المسلمين و في كل من حرض على #مصر و شعب #مصر و حسبنا الله ونعم الوكيل في شيخ الفتنة القرضاوي الذي حرض الشباب على وطنهم أشكر مصر على إنتاج الاختيار2".

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة الحلقة الخامسة من المسلسل المصري (الاختيار 2) دون فواصل إعلانية، مساء السبت. وفي صورة تليفزيونية، تعيد الحلقة تقديم أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية قبل قرابة 8 سنوات.