اتحاد "علماء المسلمين" يبين وضع القرضاوي الصحي بعد إصابته بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فجر الاثنين، على التقارير التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا وأن الوباء عليه مثل الزكام ولم يبقى في المستشفى إلا سويعات وهو بين أهله وأولاده ويسألكم الدعاء https://t.co/nCTM23rdWC

وقال الاتحاد في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا".

وأضاف الاتحاد: "الوباء عليه (القرضاوي) مثل الزكام ولم يبقى في المستشفى إلا سويعات وهو بين أهله وأولاده ويسألكم الدعاء".

ويذكر أن تقارير وفاة القرضاوي تم تداولها بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، حيث ذكرت الصفحة الرسمية للقرضاوي على تويتر، السبت: "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

ويبلغ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من العمر 94 عاما ويعيش في دولة قطر في حين أن أصله يعود لمنطقة المحلة في مصر.