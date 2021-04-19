مجلس أوروبا يمنح لجين الهذلول جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، الاثنين، عن منح جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان، إلى الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وتم تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو في حفل خاص عبر الفيديوكونفرانس في يوم افتتاح الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتسلمت الجائزة نيابة عن لجين شقيقتها لينا الهذلول.

وذكر بيان الجمعية البرلمانية أن لجين الهذلول "هي إحدى قيادات الحركة النسوية السعودية، إذ قامت بحملة لإنهاء نظام ولاية الرجل، وكذلك الحظر السعودي على قيادة المرأة للسيارة، ولحماية أكبر للنساء اللائي يواجهن سوء المعاملة في المملكة".

وأضاف البيان: "أمضت لجين 1001 يوم في السجن نتيجة لموقفها، ولم يُطلق سراحها إلا في فبراير 2020، رغم أنها لا تزال تخضع للإقامة الجبرية وقيود أخرى في بلدها الأم".

وقالت لينا الهذلول، في كلمة خلال تسلم الجائزة عبر الفيديوكونفرانس، إن "الدعم الدولي هو السبيل الوحيد لفضح الظلم في بلدي وحماية الضحايا. شكرا لمنحنا القوة لمواصلة قتالنا".

وأضافت لينا: "ضحت لجين بنفسها من أجل حياة أفضل للمرأة السعودية. بسبب نشاطها، تم اختطافها، وسجنها بشكل غير قانوني، وتعذيبها بوحشية، ووضعها في الحبس الانفرادي لشهور، وحُكم عليها كإرهابية".

وتابعت لينا بالقول: "منذ سنوات والنظام السعودي يحاول تشويه صورة لجين ومحو أي دعم لها وجعلها منسية. ولكن كلما مر الوقت، أثبتت لجين للعالم مدى شجاعتها ومرونتها ومدى ارتباطها بقيمها".