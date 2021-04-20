دبي، الإمارات العربية المتحدة 0CNN) – أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، عمر جليك، الإثنين، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع اليونان وفق الاحترام المتبادل.

وقال جليك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "مستعدون لمواصلة عملية التفاوض مع اليونان بلغة ذكية وبمفهوم الدولة ووفق الاحترام المتبادل"، حسب قوله.

وتابع المسؤول التركي قائلا لليونان: " دفنتم القيم التي تنادون بها كالديمقراطية وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية في مياه البحر المتوسط، أنقذوها أولا ومن ثم حاولوا التكلم في قضايا أخرى"، حسب تعبيره.

وانتقد جليك الغارات التي شنتها إسرائيل مؤخرا على قطاع غزة مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني.