دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، أن السعودية تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" تجمع القادة والمسؤولين في مجال البيئة.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن ولي العهد السعودي قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي"، حسب قوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان وبينغ استعرضا مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر" في إطار مواجهة التحديات البيئية ومكافحة التغير المناخي ودور هاتين المبادرتين في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم.

وأكد ولي العهد السعودي أن الصين ستكون "شريكا رئيسيا" في القمة السنوية التي تعتزم السعودية عقدها، في حين أكد الرئيس الصيني دعمه لهاتين المبادرتين.