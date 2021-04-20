دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور نشرتها وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، لعناصر نسائية بأمن الحرم المكي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة بألف مقال حقيقة..صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير..إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث.. https://t.co/cOFeSrO8zc

الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، علق على الصورة بتغريدة قال فيها: "صورة بألف مقال حقيقة.. صورة هي أقرب إلى رمز يعني الكثير.. إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة إلى العصر الحديث.."

Best PR image for KSA in years https://t.co/ydzihFLrar

من جهته قال المحلل السياسي، علي الشهابي باللغة الإنجليزية: "امرأة سعودية ضابطة شرطة في مكة للإشراف على المعتمرين، تغير رائع بالمجتمع السعودي"، ليرد عليه المحلل والزميل بمعهد واشنطن، سونر كاغابتاي بتغريدة قال فيها: "أفضل صورة علاقات عامة للسعودية منذ سنوات".

بنت الوطن في الميدان🇸🇦❤️ https://t.co/44N5MWdsgR

وعلق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية على الصور بتغريدة قال فيها: "بنت الوطن في الميدان"، في حين ذهب الأمير سطام بن خالد آل سعود للتعليق بنشر صورة العلم السعودي وقلوب خضراء.