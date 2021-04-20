مجلس الشعب السوري يعلن ترشح امرأة للانتخابات الرئاسية.. فمن هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، الثلاثاء، تلقي طلب ترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد من سيدة تُدعى فاتن علي نهار، لتكون أول امرأة تترشح للمنصب.

وقال الصباغ في الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية إنه تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العُليا (المسؤولة عن تسلم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية) يفيد بترشح فاتن علي نهار لمنصب الرئاسة.

وكشف رئيس مجلس الشعب السوري أن نهار من مواليد دمشق في 17 أكتوبر/تشرين أول من عام 1971، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال الصباغ: "كما ورد إلى المجلس طلب فاتن بنت علي نهار المتضمن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص رقم 3 تاريخ 20-4-2021"، وفقا لسانا.

ويعد ترشح نهار ثالث طلب ترشح للرئسة السورية، بعد تقديم كل من عبدالله سلوم عبدالله ومحمد فراس ياسين رجوح.

يذكر أن الأسماء التي أعلن مجلس العشب السوري عن ترشحها للرئاسة تعود لأشخاص غير معروفين على الساحة السياسية أو العسكرية أو المدنية السورية، وهو ما كان قد حصل بالفعل في انتخابات 2014.