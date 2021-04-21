دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، حول إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية.

وأكد الملك عبدالله على "ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وشدد العاهل الأردني على "أهمية مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس ولتتمكن المملكة من فتح القطاعات في الصيف".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبدالله استمع إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمعنيين، عن آخر تطورات الوضع الوبائي وإجراءات التعامل معه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين، مستشار الملك ورئيس مجلس السياسات الوطني.