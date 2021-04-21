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غضب شعبي كويتي إثر جريمة خطف وقتل مواطنة.. والداخلية تعلن القبض على الجاني

الشرق الأوسط
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غضب شعب كويتي إثر جريمة خطف وقتل مواطنة.. والداخلية تعلن القبض على الجاني
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت جريمة قتل مواطنة كويتية موجة غضب شعبي في الكويت، وتصدر هاشتاغ "#جريمة_صباح_السالم" موقع تويتر بنحو 150 ألف تغريدة، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على الجاني.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان، إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطن "في زمن قياسي" بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير. وأوضح البيان أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة بمركبتها وتوجهه إلى جهة غير معلومة.

وأضاف البيان: "على الفور توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ حيث ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها".

وتابع البيان أنه تم "ضبط الجاني وبمواجهته أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها". وأشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشارك العديد من الأشخاص بتعليقات غاضبة على هاشتاغ "#جريمة_صباح_السالم"، فيما ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الضحية سبق أن تقدمت ببلاغات ضد الجاني.

 

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