دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت جريمة قتل مواطنة كويتية موجة غضب شعبي في الكويت، وتصدر هاشتاغ "#جريمة_صباح_السالم" موقع تويتر بنحو 150 ألف تغريدة، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على الجاني.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان، إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطن "في زمن قياسي" بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير. وأوضح البيان أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة بمركبتها وتوجهه إلى جهة غير معلومة.

وأضاف البيان: "على الفور توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ حيث ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها".

وتابع البيان أنه تم "ضبط الجاني وبمواجهته أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها". وأشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشارك العديد من الأشخاص بتعليقات غاضبة على هاشتاغ "#جريمة_صباح_السالم"، فيما ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الضحية سبق أن تقدمت ببلاغات ضد الجاني.

اغتيال الفاضلة فرح حمزة أكبر رحمها الله، لن يمر مرور الكرام.. وعلى رئيس الحكومة اصدار أوامره بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية ومدراء النيابة، كيف يتم اخلاء سبيل مجرم دون اي احتياطات، مع تحذير المجني عليها منه .. #جريمه_صباح_السالم كارثة يجب علاج أسبابها فورا دون مجاملة لأحد.

قوانين النيابة العامة في دول الخليج يجب ان تتغير وبشكل عاجل، فطبيعة مجتمعاتنا وعاداتنا لا تتوافق مع هذه القوانين الآتية من الخارج ؟ .. يجب ان لا يخرج المتهم بالقتل بكفالة لحين محاكمتة وتركه يفعل مايحلوا له بدون رقيب حتى لا يحدث كما حدث في #جريمة_صباح_السالم https://t.co/q30Lpchi8G

اسأل نفسي كيف عاشت المغدورة لحظات حياتها الأخيرة ،عن كم الذعر والخوف والتوسل عن كم الوجع والخذلان ! رفضت الزواج من رجل متخلف فكان الثمن حياتها ،وهي التي لجأت للقضاء مرارا لطلب الأمان سحقا للظلم وسحقا لكل القوانين اذا لم تحقق ما وجدت من أجله !!!! #جريمه_صباح_السالم

قصص متعارضة منذ البارحة حول #جريمه_صباح_السالم لكن الأكيد أن النيابة أساءت التقدير عندما أطلقت سراح متهم بقضية شروع بالقتل. أطلقتم قنبلة في المجتمع 💣 خالص العزاء لأسرة #فرح_حمزة_اكبر رحمها الله

#جريمه_صباح_السالم قضية قتل شنيعة وانتقام تحت أنظار البنات رغم الابلاغ عن شروع في القتل وكل التفاصيل التي روتها شقيقة الضحية .. والبعض يبحث عن أصل المجرم وجنسيته ! بأي ذنب قُتلت #فرح_حمزه_اكبر

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