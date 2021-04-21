دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، مقترحا للبرلمان لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر وذلك بعد توقف المجموعة السابقة عن مهامها قبل 8 سنوات.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، بولنت توران، معبرا عن اعتقاده بأن "إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة لكلا البلدين وعلاقاتهما"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الأناضول إلى أن هذا المقترح يأتي بعد إطلاق "مسؤولين أتراك ومصريين مؤخرا تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية".

ونقل التقرير على لسان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تأكيده على "أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيرا أن مجموعات الصداقة هي جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية"، مرحبا "باتخاذ خطوة نحو إنشاء مجموعة صداقة مع مصر تكون ذات فائدة".