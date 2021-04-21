فيديو

بعد توقف لـ8 سنوات.. الحزب الحاكم بتركيا يقدم مقترح "مجموعة صداقة" مع مصر

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية من البرلمان التركي
صورة أرشيفية من البرلمان التركيCredit: AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، مقترحا للبرلمان لتشكيل مجموعة صداقة مع مصر وذلك بعد توقف المجموعة السابقة عن مهامها قبل 8 سنوات.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، بولنت توران، معبرا عن اعتقاده بأن "إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة لكلا البلدين وعلاقاتهما"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الأناضول إلى أن هذا المقترح يأتي بعد إطلاق "مسؤولين أتراك ومصريين مؤخرا تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية".

ونقل التقرير على لسان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تأكيده على "أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيرا أن مجموعات الصداقة هي جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية"، مرحبا "باتخاذ خطوة نحو إنشاء مجموعة صداقة مع مصر تكون ذات فائدة".

قد يهمك أيضاً

مُتحدث الحزب الحاكم بتركيا: لم نتخل عن موقفنا السياسي من إرساء الديمقراطية في مصر.. وحوارنا "ضرورة"

شاهد أيضاً
من إيران إلى تركيا ومصر.. 5 متغيرات تحدد مستقبل شرق المتوسط
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.