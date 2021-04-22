السيسي: ذكرى انتصار العاشر من رمضان تعكس عبقرية العسكرية المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 هجرية (حرب 6 أكتوبر 1973)، تعكس "عبقرية" العسكرية المصرية، على حد تعبيره.

وقال السيسي، في كلمة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأضاف الرئيس المصري: "إنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة".