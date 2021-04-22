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الحرس الثوري الإيراني ينشر تصوير جوي "قريب" من حاملة طائرات أمريكية وسط شكوك في توقيت التقاطه

الشرق الأوسط
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جانب من اللقطات التي نشرتها شبكة "Press Tv" نقلا عن الحرس الثوري الإيراني
Credit: Presstv

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات مصورة "دقيقة للغاية وقريبة"، الأربعاء، قائلا إن طائرات دون طيار التقطتها لحاملة طائرات أمريكية خلال وجودها في منطقة الخليج، بحسب شبكة "Press TV" التي تديرها الدولة.

وبثت شبكة "Press TV" جانبًا من هذه اللقطات، مُشيرة إلى أن الفيديو صوّره سرب من 4 طائرات دون طيار.

وذكرت الشبكة أن اللقطات تُظهر تفاصيل دقيقة وقريبة بشكل ملحوظ عن كل طائرة حربية، إضافة إلى الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى المنتشرة على حاملة الطائرات.

كما أظهرت مشاهد أخرى تدريبات لطائرات دون طيار "انتحارية"، وهي تصيب أهدافها.

وفي وقت لم يتسن لـCNN التأكد من مدى صحة الفيديو، شكك البعض في توقيت تصوير الفيديو، لا سيما مع ظهور تواريخ تعود إلى سنوات سابقة على المادة المصورة التي نشرها الحرس الثوري. وقال المتشككون في التوقيت إن حاملة الطائرات الأمريكية التي ظهرت في الفيديو لا تتواجد حاليًا في منطقة الخليج.

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