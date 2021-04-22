دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الحرس الثوري الإيراني لقطات مصورة "دقيقة للغاية وقريبة"، الأربعاء، قائلا إن طائرات دون طيار التقطتها لحاملة طائرات أمريكية خلال وجودها في منطقة الخليج، بحسب شبكة "Press TV" التي تديرها الدولة.

وبثت شبكة "Press TV" جانبًا من هذه اللقطات، مُشيرة إلى أن الفيديو صوّره سرب من 4 طائرات دون طيار.

وذكرت الشبكة أن اللقطات تُظهر تفاصيل دقيقة وقريبة بشكل ملحوظ عن كل طائرة حربية، إضافة إلى الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى المنتشرة على حاملة الطائرات.

Iran's IRGC drone takes precise footage as it flies over US aircraft carrier in the Persian Gulf https://t.co/q0xEfoty7v

كما أظهرت مشاهد أخرى تدريبات لطائرات دون طيار "انتحارية"، وهي تصيب أهدافها.

The second part of the footage is entitled to precision attacks by the Corps’ kamikaze drones as they are hitting various targets. https://t.co/GRRjQLrtOp https://t.co/Db5xqYW6bg

وفي وقت لم يتسن لـCNN التأكد من مدى صحة الفيديو، شكك البعض في توقيت تصوير الفيديو، لا سيما مع ظهور تواريخ تعود إلى سنوات سابقة على المادة المصورة التي نشرها الحرس الثوري. وقال المتشككون في التوقيت إن حاملة الطائرات الأمريكية التي ظهرت في الفيديو لا تتواجد حاليًا في منطقة الخليج.