دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021، ويقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وتعد منظمة مراسلون بلا حدود منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية هدفها المعلن هو حماية الحق في حرية المعلومات. وقد شدد التقرير على أهمية التضليل الإعلامي، مؤكداً أنه عادة ما يُحجب تماماً أو يتم إعاقته بشكل كبير في 73 دولة، إضافة إلى تقييده في 59 دولة أخرى، الأمر الذي يمثل 73٪ من الدول التي تم تقييمها.

ونظراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يطرأ أي تغيير كبير لهذا العام بحسب التقرير، حيث احتفظت بالمركز الأخير في التصنيف الإقليمي. وضمن قائمة الدول العربية احتلّت تونس المرتبة الأولي عربياً (المركز 73 عالمياً)، وجزر القمر ثانياً (المركز 84)، وموريتانيا ثالثاً (المركز 94)، والكويت رابعة (المركز 105)، ولبنان خامسة (المركز 107). بينما جاءت البحرين (المركز 168) واليمن (المركز 169) والسعودية (المركز 170) وسوريا (المركز 173) وجيبوتي(المركز 176) في ذيل القائمة.

إليكم تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر حرية الصحافية العالمي لعام 2021.