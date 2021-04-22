مقارنة بين الجيش السوري ونظيره الإسرائيلي وفق إحصائية 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين السوري والإسرائيلي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

بداية من حيث التصنيف العالمي يبدو التفوق لصالح إسرائيل التي يحتل جيشها المرتبة الـ20 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2021، بينما يحتل الجيش السوري المرتبة 65 عالمياً من بين 140 دولة.

عدد سكان

يبلغ عدد سكان سوريا قرابة 19.4 مليون نسمة، بينهم قرابة 12.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ قرابة 8.7 مليون نسمة في إسرائيل، بينهم 3.6 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش السوري إلى 142 ألف جندي فاعل، بينما يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي فاعل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

على مستوى القوة الجوية يظهر التفوق واضحا لصالح إسرائيل التي لديها طائرات مقاتلة أكثر عددا، إلى جانب أنها أكثر تطورا وتسلحا وبعضها غير موجود إلا في ترسانة الدول الكبرى، وهو أمر حرصت واشنطن على ضمان استمراره طوال العقود الماضية.

يمتلك الجيش السوري 462 طائرة حربية متنوعة، بينها 208 مقاتلة، و18 طائرة هجومية، و5 طائرات شحن عسكري، إضافة إلى 67 طائرة تدريب، و164 مروحية عسكرية منها 27 مروحية هجومية، بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي 595 طائرة حربية متنوعة، منها 241 مقاتلة و23 طائرة هجومية، و15 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 154 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام خاصة و128 مروحية عسكرية منها 48 مروحية هجومية.

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عدد المطارات

لدى سوريا 90 مطاراً صالحاً للاستخدام، مقابل 42 مطارا صالحا للاستخدام لدى إسرائيل في تفوق واضح لصالح دمشق هنا.

القوة البحرية

يضم الأسطول البحري السوري قرابة 56 قطعة بحرية منها 33 سفينة دورية و7 سفنن متخصصة بالألغام، في مقابل 65 قطعة بحرية لدى الأسطول الإسرائيلي منها 5 غواصات و48 سفينة دورية، بالإضافة إلى 4 طرادات.

سلاح الدبابات

تتفوق سوريا بوضوح أيضا على مستوى عدد الدبابات، غير أن فارق التسليح والتدريع والتكنولوجيا يصب بوضوح لصالح إسرائيل مع دباباتها من طراز "مركافا".

يمتلك الجيش السوري 3740 دبابة و5475 مدرعة و528 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 700 راجمة صواريخ في تفوق كبير في هذا الجانب على نظيره الإسرائيلي الذي يمتلك 1650 دبابة و7500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني، إضافة إلى 100 راجمة صواريخ.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية الدفاع السورية الى 2 مليار دولار مقابل 16.6 مليارات دولار ميزانية الدفاع الإسرائيلية في تفوق واضح وكبير لصالح الدولة العبرية.

وننوه هنا أيضاً إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك العديد من المقاتلات والدبابات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة.