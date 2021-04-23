بغداد، العراق (CNN)-- توفي النائب العراقي عدنان الأسدي متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، بحسب ما أفاد البرلمان العراقي في بيان صدر الخميس.

وشغل الأسدي، 69 عامًا، منصب نائب وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الداخلية في عام 2011.

وكان مكتب الأسدي أعلن قبل أسبوعين إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى محلي جنوب بغداد.

الأسدي هو خامس نائب يتوفى بسبب مضاعفات كوفيد -19 منذ بداية الوباء، بحسب المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي.

سجل العراق 15128 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و1010305 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تخفيف قيود الإغلاق الشهر الماضي، قائلة إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية خلال عمليات الإغلاق.