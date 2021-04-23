بالصور.. مواجهات عنيفة مع الأمن ومشاجرات بين عرب ويهود في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اندلعت مواجهات بين عرب ويهود في القدس بالإضافة لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن الإسرائيلية، مساء الخميس، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقريرها: "اعتقلت شرطة اورشليم القدس أكثر من خمسين (50) شخصا خلال المواجهات العنيفة التي وقعت الليلة الماضية في منطقة باب العامود وفي مواقع مختلفة من المدينة. كما سُجلت مشاجرات بين يهود وعرب".

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

وأضافت الهيئة أن "نحو عشرين (20) شرطيا اصيبوا بجروح بعد أن تعرضوا لإلقاء الحجارة والزجاجات والمرقعات. وذكر الهلال الأحمر انه نقل نحو عشرين (20) جريحا فلسطينيا الى مستشفيات بالقدس الشرقية، وذكر ان من بينهم امرأة كانت مع اخرين داخل حافلة اعتدى عليها يهود.."

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

وتابعت الهيئة في تقريرها: "في حي وادي الجوز ألقيت الحجارة على سيارة فيها سائق يهودي، وفر السائق منها سيرا على الاقدام وتم اسقاطه أرضا وضربه ضربات مبرحة، وقام المشاغبون بإضرام النار في سيارته. ونقل الجريح الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وباشرت الشرطة في اعمال بحث عن المهاجمين.. كما سجلت مشاجرة بين يهود وعرب في سوق محاني يهودا، وتمت محاصرة مستخدمين عرب داخل مطعم الى حين افراج الشرطة عنهم".

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الهلال الأحمر أن "عدد المصابين الفلسطينيين خلال تلك المواجهات تجاوز 105 مواطنين وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة، بينهم نساء وأطفال".

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

ونقلت الوكالة الفلسطينية على لسان مصادر محلية لم تسمها أن "عشرات المستوطنون ينتشرون خلال الساعة على الشارع رقم 1 وهي الطريق التي تفصل القدس الغربية عن القدس الشرقية ويقومون بإيقاف السيارات المارة من أجل الاعتداء على العرب بعد التأكد من هويتهم في حين لا تقوم شرطة الاحتلال بمنعهم من ذلك".