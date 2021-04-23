دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضيها، الجمعة، بسبب تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها، مطالبة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات، وذلك بعد إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر من لبنان إلى السعودية.

وأصدرت الداخلية السعودية بيانا قالت فيه إنها ونتيجة لملاحظة الجهات المعنية "تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها لتهريب الخضروات والفواكه"، قررت منع دخول شحنات الفواكه والخضروات القادمة من لبنان.

وأضافت الوزارة في بيانها قائلة: "نظرا إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم، فقد تقرر منع دخول إرساليات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد".

وأشارت السلطات السعودية إلى أن القرار سيبقى ساري المفعول حتى "تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة"، وفقا للبيان.

ولفتت الوزراة إلى أنها ستستمر "بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه كل تلك الإرساليات"، حسبما جاء في البيان.

وكانت قد أعلنت الرياض في وقت سابق، الجمعة، أنها ضبطة 2.4 مليون حبة مخدر قادمة من لبنان في شحنة "رُمان".