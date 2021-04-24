دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الإعلامي المصري عمرو أديب، أنه رفع 4 قضايا على الممثل محمد رمضان، مؤكدا أنه ارتأى أن يأخذ حقه بالقانون بسبب وجود "غطرسة".

وقال أديب في برنامجه "الحكاية": "البعض يسألني عن البلاغ الذي قلت إنني سأقدمه ضد محمد رمضان، بالفعل أول أمس الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي توجه إلى النيابة ومكتب النائب العام وتقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "أود تذكير حضراتكم أن هذه البلاغات لأنني رأيت أن هناك كان تعدي"، وتابع: "أود أن أقول لحضراتكم إنني لست من الشخصيات التي ترفع قضايا على أحد، لكنني وجدت أن هناك تعدي وأن هناك غطرسة وأن هناك ضرورة ليأخذ الشخص حقه بالقانون".

وأكد الإعلامي المصري أنه سيمتثل لحكم القانون والقضاء وتابع قائلا: "أنا عايز حقي .. لأنني لست بلطجيا لا آخذ حقي بيدي ولا بالشتيمة، بل بالقانون في دولة القانون".

وأكد أديب أنه سينفق سيحصل عليه من تعويضات جراء هذه القضية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدا أنه سيضيف ضعف المبلغ بمناسبة شهر رمضان، وأضاف قائلا: "نحن أمام القانون ليس لنا ميزة، لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير"، حسب قوله.