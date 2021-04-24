دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل سوريا، السبت.

وقالت قناة "العالم" الرسمية إن الناقلة المستهدفة "تعتبر إحدى الناقلات الثلاث التي وصلت منذ فترة إلى مصب ميناء بانياس النفطي".

و"قبل فترة"، كانت ناقلة نفط إيرانية تحمل النفط الخام قد وصلت، ما نتج عنه "تشغيل محطة التكرير النفطي وعنفتها بشكل كامل إلى المصب ما أدى الى دعم السوق السورية بالمشتقات النفطية".

ونقلت قناة "العالم" عن مصادر، لم تسمها، قولها إن الناقلة تم استهدافها "بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارًا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر".

وذكرت "العالم" أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بشرية في طاقم ناقلة النفط المتوقفة عند مصب بانياس النفطي.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة النفط السورية إنها تعتقد أن طائرة مسيرة هاجمت الناقلة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد خزاناتها، قبل أن تسيطر فرق الإطفاء السورية عليه.