إسطنبول، تركيا (CNN)-- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لـ"الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى"، في رسالة إلى بطريرك الأرمن الأتراك ساهاك مشاليان، السبت، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث عام 1915 بأنها "إبادة جماعية".

وقال أردوغان، في الرسالة التي صدرت قبيل صدور بيان بايدن: "أحيي بكل احترام ذكرى الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى، وأقدم تعازيّ لأحفادهم".

واعتبر أردوغان أن "تسييس المناقشات، التي يجب على المؤرخين الدخول فيها، من قبل أطراف ثالثة واستخدامها كأداة للتدخل لم يخدم مصالح أي شخص".

وقال الرئيس التركي: "في اعتقادي إن بناء هويتنا على الألم، الذي ألحقه الماضي بأرواحنا، وحده غير عادل للغاية للأجيال القادمة. وبصفتنا أتراكًا وأرمنًا، يجب أن نثبت أخيرًا أننا وصلنا إلى هذا النوع من النضج للتغلب على جميع العقبات معًا".