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إسرائيل تُعلن ضرب مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية

الشرق الأوسط
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إسرائيل تُعلن ضرب مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية
Credit: JACK GUEZ / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف بنى تحتية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات اطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة وذلك ردا علن اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل الليلة".

وأضاف أدرعي في تغريدة لاحقة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خلال ساعات الليلة الماضية أطلق مخربون فلسطينيون 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الاسرائيلية حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها".

وكانت قد قالت إسرائيل إنها اتبعت السياسة نفسها في التعامل مع الصاروخ الذي أُطلق من سوريا وسقط بالقرب من مفاعل "ديمونا" في النقب.

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