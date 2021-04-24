فيديو

بعد ضبط شحنة مخدرات قادمة من بلاده.. سفير لبنان بالسعودية: لسنا في موسم جني الرمان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية - رجل يحصد ثمار الرمان في إقليم ناغورنو كاراباخ، في 18 نوفمبر 2020
Credit: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير اللبناني لدى السعودية، فوزي كبارة، إن تهريب المخدرات يسيئ إلى بلاده، نافيًا أن تكون مصدر التهريب إلى المملكة.

ويوم الجمعة، أعلنت السعودية حظر دخول إرساليات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى المملكة أو عبور أراضيها، بعد ان ضبطت السلطات 2.4 مليون حبة مخدر قادمة من لبنان في شحنة "رُمان".

وأضاف السفير اللبناني، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان".

قد يهمك أيضاً

"بسبب المخدرات".. السعودية تمنع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضيها وتوجه رسالة للسلطات

وقال السفير اللبناني إن "العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته. علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب".

وأكد السفير فوزي كبارة أنه "على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات"، الذي "يسيئ إلى سمعة لبنان". وقال إن بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.

قد يهمك أيضاً

أكاديمي سعودي تعليقا على "المقاومة": إسرائيل أشرف من تجار المخدرات

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.