دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير اللبناني لدى السعودية، فوزي كبارة، إن تهريب المخدرات يسيئ إلى بلاده، نافيًا أن تكون مصدر التهريب إلى المملكة.

ويوم الجمعة، أعلنت السعودية حظر دخول إرساليات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى المملكة أو عبور أراضيها، بعد ان ضبطت السلطات 2.4 مليون حبة مخدر قادمة من لبنان في شحنة "رُمان".

وأضاف السفير اللبناني، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان".

وقال السفير اللبناني إن "العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته. علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب".

وأكد السفير فوزي كبارة أنه "على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات"، الذي "يسيئ إلى سمعة لبنان". وقال إن بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.