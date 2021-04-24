أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمات مؤثرة في بيان يوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة 1915 للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها إبادة جماعية، وفاءً بوعد حملته الانتخابية.

وكان أسلاف بايدن في البيت الأبيض قد امتنعوا عن استخدام الكلمة، خشية من إلحاق الضرر بالعلاقات مع حليف إقليمي رئيسي.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض: "في كل عام في هذا اليوم، نتذكر حياة كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".

وأضاف بايدن: "اليوم، ونحن نحزن على ما فقد، دعونا نوجه أعيننا أيضًا إلى المستقبل - نحو العالم الذي نرغب في بنائه من أجل أطفالنا. عالم خالٍ من الشرور اليومية للتعصب والتعصب، حيث تُحترم حقوق الإنسان، وحيث يستطيع جميع الناس متابعة حياتهم بكرامة وأمان. دعونا نجدد عزمنا المشترك على منع وقوع الفظائع المستقبلية في أي مكان في العالم. ودعونا نسعى إلى الشفاء والمصالحة لجميع شعوب العالم".

وذكرت شبكة CNN أن بايدن أخبر نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن خططه للاعتراف بالمذبحة كإبادة جماعية في مكالمة يوم الجمعة، بحسب شخص مطلع على المحادثة.

ولم تذكر قراءات الجمعة من البيت الأبيض والرئاسة التركية مناقشة مذبحة 1915، على الرغم من أن مكالمة بايدن وأردوغان وصفها شخص مطلع عليها بأنها "متوترة".

كانت مكالمة الجمعة هي أول مكالمة بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه - وفقًا للبيت الأبيض، انتهز بايدن الفرصة أيضًا لدعوة أردوغان للمشاركة في قمة ثنائية في يونيو/حزيران على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل.

وتمثل هذه الخطوة خروجًا عن البروتوكول الأمريكي - فقد تجنب الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب استخدام كلمة إبادة جماعية لتجنب إغضاب أنقرة.

وكمرشح، وعد بايدن بإدانة المذبحة، وأعلن في بيان لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية العام الماضي، قائلا حينها: "أتعهد بدعم قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسأضع حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارتي".

في مقابلة مع شبكة CNN السبت، وصف السفير الأرميني لدى الولايات المتحدة فاروزان نرسيسيان هذه الخطوة بأنها "رسالة إيجابية للغاية وقوية للعلوم الإنسانية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية في المستقبل".

وقال نيريسيان لشبكة CNN: "هذه اللحظة تعني لي الكثير، لكوني ابنًا، يأتي من جيل الناجين من الإبادة الجماعية. بالنسبة لشعب أرمينيا والجاليات الأرمنية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا يعني نهاية التاريخ الطويل من الإنكار. هذا يعني أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب عدالة حقوق الإنسان، وهذا يعني لي شخصيًا أن العدالة ستنتصر، وستنتصر الإنسانية".

ولا توجد تداعيات قانونية على تركيا متوقعة بعد بيان السبت.