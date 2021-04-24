دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إمارة منطقة عسير (جنوب غرب السعودية) تفاصيل محاولة فتاة الإقدام على الانتحار، قائلة إن ذلك حدث لـ"أسباب خلافية بين أسرتها".

وصدر بيان من إمارة عسير، بعد تناقل قصة الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشار إلى "أن مستشفى المحافظة التي تسكنها الفتاة قد استقبلها عند الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس... وعلى الفور تم التدخل الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة وقد استقرت حالتها الطبية وما زالت تحت الملاحظة".

وحسب التحقيقات الأولية، ادعت الفتاة أنه "تم إجبارها على التوقيع من قبل أشقائها على ورقة تقسيم إرث بين أسرتها، وعلى ذلك تم استدعاء أشقائها وعددهم ثلاثة، فيما قام أحدهم بالهروب من المحافظة وتم رفع بلاغ للقبض عليه".

وقالت إمارة منطقة عسير إنها مهتمة بمتابعة قضية الفتاة وإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدة أن أبواب الإمارة والأجهزة الحكومية مفتوحة لمن يتعرض لمثل هذه التجاوزات من المواطنين والمقيمين.