أكاديمي سعودي تعليقا على "المقاومة": إسرائيل أشرف من تجار المخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى أكاديمي سعودي أن غاية ما يُعرف بـ"محور المقاومة" هو تدمير السعودية حتى لو استعان بإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أشرف من "تجار المخدرات"، في إشارة إلى إحباط السلطات السعودية محاولة تهريب ملايين حبوب المخدر القادمة من لبنان الجمعة.

وقال الحمد في إطار رده على حساب باسم "ملفات كرستوف" عبر موقع تويتر: "دعك من كل شعارات "المقاومة" الزائفة، غايتهم العظمى في النهاية هي القضاء على الدولة السعودية، بكل وسيلة متاحة، ومن ضمنها رمان لبنان وتفاحه ودراقه، حتى لو دعتهم الحاجة للتعاون مع إسرائيل في سبيل ذلك".

وأضاف الأكاديمي السعودي قائلا في التغريدة نفسها: " ولكن إسرائيل أشرف من تجار المخدرات بمراحل.."، حسب قوله.

وكان قد قال الحساب المذكور سابقا في تغريدته: "يهربون الأسلحة والمخدرات للخليج وعندما يتم مواجهتهم يتهمون حكوماته بالوقوف مع إسرائيل، يرفعون شعار تحرير القدس وصواريخهم لا تصل إلا الرياض ومكة. لم تعد تنطلي كذبة محور المقاومة وغيرها من الشعارات المبتذلة، لو فعلت إسرائيل فعلتكم لكان الرد هو ذاته، لكنكم سددتم مكانها وأكثر"، على حد تعبيره.

وضبطت مكافحة المخدرات السعودية، الجمعة، في المنطقة الشرقية 2.4 ملايين حبة مخدر قادمة لبنان إلى الدمام قبل أن تحبط محاولة تهريب 5.3 حبة كبتاغون قادمة من البلد وسط اتهامات غير مباشرة من جانب الرياض لحزب الله اللبناني.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية تقريرا بعد إحباط عملية التهريب بعنونا "حزب الله والمخدرات"، مبرزة نشاط الحزب في هذا المجال والاتهامات الموجة له بتجارة المخدرات، دون أن يصدر رد رسمي عن حزب الله بعد.