دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، إحباط "مؤامرة خطيرة" تستهدف البلاد من جانب الحركة الانفصالية (ماك – MAK)، حسبما نقلت الإذاعة الجزائرية عن بيان للوزارة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه "استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس 2021، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية (MAK)".

وأوضح البيان أن المتورطين خططوا لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق في الجزائر. إضافة إلى "حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية"،

وذكر الجيش الجزائري أن حركة ماك الانفصالية كانت تخطط لاستغلال "صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية (MAK)، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".

ويقصد بـ"ماك" ما يعرف بـ"الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل". وهي حركة أمازيغية تأسست في 2002، وتطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائرية.