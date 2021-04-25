دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) – هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، الممثل محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، مشيرا إلى أنه تلقى كما هائلا من الدعاء وأضاف قائلا: "الله يجعلها من نصيبك".

وأظهر أديب مقطع فيديو خلال حلقة من برنامجه "الحكاية" للطيار المصري الذي وافته المنية السبت، في أيامه الأخيرة وهو يتحدث عن عدم أهمية المال عندما يتعلق الأمر بالموت، وشن هجوما لاذعا على رمضان.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن الممثل لم يعتن بالشكل المطلوب بالطيار ولم يقف بجانبه بعد فصله من العمل بسبب الصورة التي التقطها رمضان في قمة القيادة خلال رحلة كان قائد الطيارة فيها أبو اليسر.

وقال أديب لرمضان: "لقد تلقيت كما من دعاوي المصريين اليوم ، ربنا يجعلها من نصيبك"، منتقدا الطريقة التي نعى يها الممثل الطيار بعد أن نشر له صورة مع الفنان المصري عمرو دياب قبل أن يحذفها وينشر صورة سوداء ويغلق التعليقات عبر صفحته الرسمية على إنستغرام.

وكتب رمضان تحت الصورة التي نشرها: "إنا لله وإنا إليه راجعون... الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه"، حسب قوله.

وكان قد توفي أبو اليسر السبت، حسبما أكد محاميه لـCNN بالعربية، وذلك بعد أيام من فوزه بالقضية التي رفعها للحصول على تعويض مالي من الممثل المصري.