دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، قررت وزارة التعليم، الأحد، إنهاء العام الدراسي قبل موعده، فيما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاحاً مضاداً لكورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر حسابه على فيسبوك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين"، دون أن يكشف عن نوع اللقاح أو الشركة المصنعة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت وزارة التعليم، في بيان، أن "الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري تُعقد في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي". وأشارت الوزارة إلى أن حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى المدارس يظل اختيارياً.

وبالنسبة للمدارس الدولية، أوضحت وزارة التعليم المصرية أن "المدارس الدولية ستستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين".