بغداد، العراق (CNN) – بعث رئيس الوزراء العراقي، مصطف الكاظمي، بتعازيه لذوي ضحايا حادث الحريق الذي نشب بسمتشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية، بغداد، وأمر بفتح تحقيق فوري بالحادثة والتحفظ على عدد من المسؤولين من ضمنهم مدير المستشفى.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية على تويتر تغريدات جاء فيها: "أمر السيد الكاظمي بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وامر باستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية في البلاد، وقال في الاجتماع: "الحادث الأليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح".

وأضاف رئيس الحكومة العراقي قائلا: "أقولها بصراحة الحادث هو مس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لا نترك مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام"، حسب قوله.

وتابع الكاظمي في الاجتماع قائلا: "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين الى حين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم"، حسب قوله.

ووصف رئيس الوزراء العراقي الإهمال في مثل الأمور بـ"الجريمة" وليس "الخطا"، وأضاف قائلا: "أي تهاون سنحاسبه بقوة .. اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون .. يجب أن لا يقول لي احد تماس كهربائي .. هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى، وأي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب الجميع فيها"، حسب قوله.

وطالب الكاظمي بالحصول على نتائج التحقيق بالحادثة خلال 24 سعة ومحاسبة المقصر أي كان وأعلن الحداد على روح ضحايا الحادثة.

وكان قد راح 24 شخصا ضحية الحريق الذي اندلع السبت بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نتيجة انفجار أسطوانات أكسجين في القسم الخصص لرعاية مرضى فيروس كورونا.