دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية ستعيد إسرائيل "إلى رشدها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستهدف الأراضي السورية بشكل متواصل دون رد، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقال باقري في تصريحات صحفية إن التطورات التي شهدتها الساحة الإيرانية-الإسرائيلية في الأيام الماضية وما ستقوم به إيران مستقبلا من شأنه إعادة إسرائيل "إلى رشدها"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الأركان الإيراني أن إسرائيل تعتقد أن بإمكانها استهداف الأراضي السورية "والقيام بأعمال شريرة في أماكن مختلفة وفي البحار، وعدم الرد عليهم"، حسب قوله.

وأكد باقري أن إيران لا تعلن شيئا عن منفذي الهجمات، وتابع قائلا: "نحن لا نعلن شيئا عن منفذي الأحداث ولا نعرف من هم، لكن جبهة المقاومة سترد ردا اساسيا على الصهاينة﻿"، وفقا لفارس.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيراني قائلا: "ليس واضحا ما سيكون رد ايران، لكن الكيان الصهيوني لن يكون هادئا"، وفقا للوكالة.

يذكر أن صاروخا كان قد انطلق من سوريا، أثناء غارة إسرائيلية الخميس، وسقط بالقرب من مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل، دون أن يسفر عن ذلك أضرار مادية أو بشرية، حسبما أعلنه الجيش الإسرائيلي، في حين لم يصدر تعليق رسمي سوري على الحادثة بعد.