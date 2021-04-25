دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر "سحب يد" (إيقاف عن العمل) وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما للتحقيق، بعد حادث مستشفى ابن الخطيب الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب وقرر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وإنجاز التحقيق خلال 5 أيام، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم. وقرر الكاظمي "سحب يد" وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم للتحقيق.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، إلى 82 قتيلا و110 مصابين، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالات حرجة.