دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا مفتي لبنان عبداللطيف دريان، الأحد، إلى اتخاذ "خطوات سريعة وحاسمة" لمنع أي خلل في العلاقات بين لبنان والسعودية، بعد قرار المملكة بوقف دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية بسبب عمليات تهريب مخدرات.

وأبدى مفتي لبنان تفهمه لقرار المملكة العربية السعودية بإقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب "عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعا وخلقا، ولما تسبب من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعرب دريان عن أمله في أن يكون القرار السعودي "مؤقتا لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية السعودية"، وأكد دريان "حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات".

وناشد مفتي لبنان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية إلى أراضي السعودية بسبب تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها، مطالبة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات، وذلك بعد الإعلان عن إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر من لبنان إلى السعودية.