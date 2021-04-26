القدس (CNN)-- أزالت الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية من الساحة أمام مدخل باب العامود إلى البلدة القديمة بالقدس، مما أثار صيحات الاحتفال من جانب مئات من الشباب الفلسطينيين الذين تجمعوا هناك، فيما تواصل إطلاق صواريخ من غزة لليلة الثالثة على التوالي.

وأقيمت الحواجز المعدنية قبل أسبوعين في بداية شهر رمضان لمنع الناس من التجمع في الساحة، وهي خطوة أثارت أيام من الاضطرابات بلغت ذروتها في اشتباكات خطيرة ليلة الخميس عندما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وعشرون شرطيًا.

مما زاد من حدة التوترات في المدينة، الخميس، سار عدة مئات من المتطرفين اليهود مسافة بضع مئات من الأمتار من بوابة باب العامود، بعد أن رددوا في وقت سابق صرخات متكررة، منها "الموت للعرب".

تقع باب العامود في الجزء الشرقي من القدس، وهي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى البلدة القديمة للمسلمين في طريقهم إلى المسجد الأقصى، الذي يعتبر ثالث أقدس الأماكن في الإسلام.

وقال قائد شرطة في الساحة، مساء الأحد لشبكة CNN، إن الشرطة قررت إزالة الحواجز.

وبمجرد إزالة الحواجز، ملأ مئات الفلسطينيين الساحة وهم يهتفون دعمًا للأقصى، وتعهدوا بأن القدس "ستبقى مدينة عربية".

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ثم جثا كثيرون على ركبتيهم أمام البوابة وأقاموا الصلاة. وقال رمزي عباسي البالغ من العمر 34 عامًا لشبكة CNN إنه سعيد لأن القدس، التي وصفها بأنها "أقدس المدن"، تكمن في صميم هويته.

وتأمل السلطات الإسرائيلية في أن تؤدي إعادة فتح الساحة إلى تهدئة التوترات في القدس. في وقت تجري مقارنات بالفعل بين التطورات الجارية مع ما حدث في صيف 2017، آخر مرة كانت هناك اضطرابات مُطولة في المدينة.

بعد ذلك، تصاعدت التوترات بعد وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند نقطة دخول رئيسية أخرى للمصلين المسلمين في طريقهم إلى مجمع الأقصى، ردًا على إطلاق مسلح فلسطيني النار على ضابطي شرطة إسرائيليين.

واستمرت الاحتجاجات والاضطرابات لأكثر من أسبوع حتى تمت إزالة الآلات ووحدات المراقبة الأخرى.

يأتي هذا في وقت قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سقط في منطقة مفتوحة.

وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يطلق فيها المسلحون الصواريخ. وأفادت معلومات للجيش الإسرائيلي أن 41 صاروخًا قد أطلقوا النار منذ يوم الجمعة.

وردت إسرائيل على إطلاق الصواريخ مساء الجمعة بضربات على ما قالت إنها أهداف لحركة حماس في القطاع الساحلي.