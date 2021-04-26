دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في قصر الحسينية، حيث جرى بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأن اللقاء بين الملك عبدالله والحجرف تناول المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس.

وأكد الملك عبدالله على "رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

من جهته، نقل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تهاني قادة وشعوب الدول الأعضاء في المجلس، للملك عبدالله بمناسبة ذكرى مئوية الدولة الأردنية، مشيدا بـ"الإنجازات الكبيرة" التي حققتها المملكة.

وأكد الحجرف أن "أمن الأردن من أمن دول الخليج"، معربا عن "دعم ومساندة مجلس التعاون كاملا لقرارات وإجراءات الأردن لحفظ أمنه واستقراره"، وذلك وسط الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن فيما يُعرف بقضية الفتنة.