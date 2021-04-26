رسالة من العاهل السعودي لأمير قطر.. والدوحة تكشف ما جاء فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من العاهل السعودي، الملك سلمان، بن عبدالعزيز، تتضمن دعوة لزيارة المملكة.

وسلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الرسالة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه بقصر البحر، في أول زيارة يجريها الوزير إلى الدوحة منذ ما يُعرف بـ"الأزمة الخليجية".

وأشارت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إلى أنه "في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو الأمير المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التطور والنماء".

ووجه أمير قطر تحياته للعاهل السعودي و" تمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي يجري أول زيارة إلى الدوحة منذ ما يُعرف إعلاميا بـ"الأزمة الخليجية" وكان باستقباله نظيره القطري.