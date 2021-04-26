رئيس هيئة قناة السويس ينفي اعتقال طاقم سفينة "إيفرغيفن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، الاثنين، اعتقال طاقم سفينة الحاويات "إيفرغيفن" التي جنحت وعطلت الملاحة في القناة لمدة أسبوع، في مارس/ آذار الماضي، لتقرر بعدها محكمة مصرية الحجز على السفينة لحين دفع تعويضات تقدر بأكثر من 900 مليون دولار.

وقال ربيع، في بيان، إن الهيئة حريصة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف. وأضاف أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وأعرب ربيع عن أمله في أن "تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري".

وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه "لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة"، مضيفا أن الهيئة لا تمانع مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.