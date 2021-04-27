واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت البحرية الأمريكية صورا تظهر قيام 4 سفن تابعة للبحرية إيرانية بمضايقة سفينتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي في منطقة الخليج، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وبينت البحرية الأمريكية أن إحدى السفن الإيرانية مرت بصورة خطيرة من مقدمة إحدى السفينتين الأمريكيتين رغم التحذيرات المتعددة التي أطلقت.
وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريبرايتش إن القطعتين الأميركتين وهما "كاترز رانغل" و"مونومي" كانتا تجريان دوريتين بحريتين روتينيتين في المياه الدولية بالخليج في الثاني من أبريل/ نيسان.
وأضافت المتحدثة أن السفن الإيرانية الأربعة كانت تضم 3 قطع هجومية سريعة بالإضافة إلى سفينة دعم أخرى تدعى "حارث55".