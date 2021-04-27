HRW تتهم إسرائيل بالاضطهاد والفصل العنصري والأخيرة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إسرائيل بممارسة الاضطهاد وسياسات الفصل العنصري بسياسات تشكل جريمة وفقا لتقرير نشرته، الثلاثاء.

وقالت المنظمة في تقريرها: " إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد. تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

من جهتها ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية ببيان نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية بتقرير على موقعها الرسمي، حيث قالت: "رفضت وزارة الخارجية في اورشليم القدس ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش من مزاعم حول ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وممارستها تمييزا عنصريا، مؤكدة أن هذه المنظمة معروفة بمعاداتها لإسرائيل وسعيها لفرض مقاطعة عليها".

ونوهت الخارجية الإسرائيلية وفقا لتقرير الهيئة "بأن قرار هيومن رايتس ووتش عدم الحصول على رد من أي سلطة إسرائيلية مختصة حول هذه المزاعم هو دليل واضح على ان مضمون التقرير ليس الا دعاية تفتقر الى المصداقية ".