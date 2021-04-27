دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، عن تدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد في مياه البحر الأحمر مقابل مدينة ينبع الساحلية.

جاء ذلك وفقا لما أعنته وزارة الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسمها، العميد الركن تركي المالكي، حيث قال: "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء) 27 أبريل 2021م".

وأضاف المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الوحدات البحرية تمكنت - ولله الحمد - من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.." لافتا على أن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".

وأكد المالكي وفقا للوكالة السعودية على أن "وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية".