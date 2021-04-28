دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، على تسجيل صوتي يتم تدواله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تدهور الوضع الوبائي بالمحافظات".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "نفت وزارة الصحة والسكان ما يتم تداوله من تسجيل صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم توافر أسرة للمرضى، وتدهور الوضع الوبائي بالمحافظات، وفتح كافة المدن الجامعية بالمحافظات لاستقبال المرضى، مؤكدة أن ذلك التسجيل عار تمامًا عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان ولأي من قطاعاتها بصلة، مؤكدة توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد".

وناشد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وفقا للبيان "المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، محذرًا من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك"، مؤكدا على "توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، واستمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن".

وناشد المتحدث أيضا "المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم"، كما ناشد "حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان"، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن (105) لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية، وفقا للبيان.