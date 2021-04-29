المديفر يكشف ما مدحه به محمد بن سلمان بلقاء ولي عهد السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر، ما مدحه به ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بالمقابلة التي أجراها معه بمناسمة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030.

⠀ "أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي ، وأتشرف أن أكون معك" وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية.. ⠀ https://t.co/3BWcNrnhsQ

جاء ذلك في تغريدة للمديفر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرا صورة تجمعه بولي العهد السعودي وقائلا بتعليق: "’أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي ، وأتشرف أن أكون معك‘.. وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية.."

وتطرق الأمير محمد بن سلمان لعدد من المنجزات التي تحققت أخرى ستحقق قبل الموعد المحدد، ملقيا الضوء في المقابلة على أن "النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في الربع الرابع في2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل ـ بمشيئة الله ـ في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل".

وأضاف: "الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا ًإلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في السنوات الأربع الماضية".