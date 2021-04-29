وزير الداخلية اللبناني: السعودية تسمح بدخول البضائع العالقة على حدودها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، الخميس، عن موافقة المملكة العربية السعودية على السماح بدخول للبضائع اللبنانية العالقة على حدودها، وذلك بعد قرار السلطات السعودية بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية بسبب أزمة تهريب المخدرات.

وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي بأنه يتوجه بـ"الشكر والامتنان" إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصف وزير الداخلية اللبناني السماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة بـ"البادرة الإنسانية الطيبة"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأكد وزير الداخلية اللبناني أنه "لم يتفاجأ بالإيجابية السعودية، وأنه على يقين أن مملكة الخير لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير وخصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وشعبه".