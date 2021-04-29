دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الرئاسة المصرية، الخميس، مقطع فيديو قالت إنه للحظة توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليتحدث مع أسرة مصرية كانت على متن دراجة بخارية.

وقالت الرئاسة المصرية، في تعليقها على الفيديو، إن السيسي توقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، وأنه هنأهم بمناسبة شهر رمضان واستمع إلى أحوالهم المعيشية.

وأظهر الفيديو السيسي وهو يتحدث إلى شخص يستقل دراجة بخارية، حيث طالبه الرئيس المصري بمراعاة احتياطات الأمان خلال تنقله مع أسرته: "حرام عليك، خطر جدًا، ولا فيه خوذة ولا فيه شيء".

حسب الرئاسة المصرية، كان السيسي يتفقد أعمال التطوير في محيط مطار القاهرة الدولي وكذلك شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر (شرق العاصمة المصرية).