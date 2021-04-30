نتنياهو ينشر صورة لضحايا التدافع بإسرائيل ويعلق

شاهد لحظة التدافع في "جبل ميرون" الذي أدى لمقتل العشرات في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تظهر عددا من الضحايا بحادث التدافع خلال "عيد الشعلة" الذي وقع فجر الجمعة وأودى بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.

وقعت مأساة كبيرة في جبل ميرون. نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين. أشد على أيدي أطقم الإغاثة العاملة في المكان. https://t.co/zOMtamIJma

الصورة نشرها نتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "وقعت مأساة كبيرة في جبل ميرون. نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين. أشد على أيدي أطقم الإغاثة العاملة في المكان".

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية على موقعها أن التدافع أيضا أدى إلى إصابة نحو 100 شخص آخرين.

وبينت الهيئة الإسرائيلية أن "الاحتفالات بعيد الشعلة التي اقيمت في باحة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي في قرية ميرون قرب صفد شارك فيها حوالي مائة ألف شخص"، لافتة إلى أن "حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع على ما يبدو".

ونقلت الهيئة عن نجمة داود الحمراء أن الحالة الصحية لـ44 من المصابين في حادث التدافع "توصف ببالغة الخطورة و18 بالخطيرة و2 بالمتوسطة والباقين بالطفيفة"، لافتة إلى أن "إصابة العديد بحالة من الهلع، وأن من بين المصابين افراد من الشرطة".