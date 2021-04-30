فيديو

السفير الإماراتي في إسرائيل يعلق على حادثة "جبل ميرون".. فماذا قال؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السفير الإماراتي في إسرائيل يعلق على حادثة "جبل ميرون".. فماذا قال؟
Credit: MENAHEM KAHANA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن تعازيه بضحايا حادثة جبل "ميرون" التي أسفرت عن موت 45 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقكتب آل خاجة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شعرت بالحزن الشديد لسماع الاخبار عن الكارثة في جبل ميرون اثناء الطقوس الدينية "لاغ باعومر""، حسب قوله.

وأضاف أول سفير للإمارات لدى إسرائيل قائلا: "ابعث التعازي لعائلات الضحايا واتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، على حد تعبيره.

وكانت قد وقعت الحادثة بسبب التدافع أثناء احتفال عدد من اليهود بمناسبة دينية، مساء الخميس، وقد أعلن رئي سالوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، يوما للحداد الرسمي على ضحايا هذه الحادثة.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.