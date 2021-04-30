السفير الإماراتي في إسرائيل يعلق على حادثة "جبل ميرون".. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن تعازيه بضحايا حادثة جبل "ميرون" التي أسفرت عن موت 45 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقكتب آل خاجة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شعرت بالحزن الشديد لسماع الاخبار عن الكارثة في جبل ميرون اثناء الطقوس الدينية "لاغ باعومر""، حسب قوله.

وأضاف أول سفير للإمارات لدى إسرائيل قائلا: "ابعث التعازي لعائلات الضحايا واتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، على حد تعبيره.

شعرت بالحزن الشديد لسماع الاخبار عن الكارثة في جبل #ميرون اثناء الطقوس الدينية "لاغ باعومر". ابعث التعازي لعائلات الضحايا واتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت قد وقعت الحادثة بسبب التدافع أثناء احتفال عدد من اليهود بمناسبة دينية، مساء الخميس، وقد أعلن رئي سالوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، يوما للحداد الرسمي على ضحايا هذه الحادثة.