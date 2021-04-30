لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت شرطة العاصمة البريطانية لشبكة CNN أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال، الجمعة، بعد اندلاع حريق في حديقة المقر الدبلوماسي الرسمي للمملكة العربية السعودية في لندن.

وتم استدعاء الشرطة إلى مقر إقامة السفير السعودي في كنسينغتون في الساعة 1:38 بعد الظهر، حسبما قالت الشرطة لشبكة CNN في بيان لها الجمعة.

وبعد حضورها إلى مكان الحادث، ألقت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالحرق العمد والآخر للاشتباه في الاعتداء بعد أن أصاب حارس أمن. وتم القبض على رجل ثالث بالقرب من السفارة للاشتباه في حيازته مخدرات من الدرجة الأولى.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن لشبكة CNN إنه تم نشر سيارة إطفاء واحدة، مضيفة أنه "تم استدعاء اللواء في الساعة 1.42 مساءً. (محلي) وتم السيطرة على الحريق بحلول الساعة 1.50 مساءً".

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وذكر البيان أن الرجال الثلاثة ما زالوا رهن الاحتجاز حاليًا في مركز شرطة بوسط لندن.

لم يتم تأكيد الدافع وراء الحادث. وتواصلت CNN مع السفارة السعودية في لندن للتعليق.