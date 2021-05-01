دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت المدونة والمغنية الكويتية، روان بن حسين، اعتذارها للشعب السعودي بعد تصريحات سابقة لها اعتُبرت "مسيئة"، إذ تداول لها بعض المغردين منشورا قديما تحدثت فيه عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وظهرت المدونة الكويتية في مقابلة مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وقالت عند سؤالها عن غضب الجمهور السعودي منها: "ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، العيب ألا يعترف بالغلط، اليوم لدى روان النضج للكافي للقول: أنا آسفة لجمهوري في السعودية".

وأضافت المدونة الكويتية قائلة: "أنا آسفة إذا أقحمت نفسي في مواضيع أكبر مني ولا أفهم فيها فقد أردت أن أعطي تصريحات رأيت بنظري أنه محايد ولا خطأ فيه، لكنني في المقابل جرحت ملايين من الناس هي اليوم سبب نجاحي شئت أم أبيت، الجمهور السعودي كان ومازال الداعم رقم واحد لي في كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أقول لنفسي: كيف أصلا تجرأت وتحدثت بمثل هذه الطريقة".

لكل شخص فاته لايف أمس مع #روان_بن_حسين ، صار فيكن تحضروا الحلقة الكاملة من #نجوم_مهيرة الآن على قناتي عبر يوتيوب @rbinhussain .. روان في تصريح مفاجئ عن طليقها وتعتذر من #السعودية ! .. رابط الحلقة 🔽 https://t.co/cNsiGrHzf1

وتابعت روان بنت حسين قائلة: "أنا فخورة اليوم بالسعودية وبمحمد بن سلمان صاحب السمو الملكي ولي العهد، فخورة بإنجازاته للمرأة السعودية وللشعب السعودي، بهيئة الترفيه، اليوم السعودية أثببتت أنها على رأس الخليج والتطورات السريعة، ليس من الغلط أن نخطئ لكننا كبرنا وتعلمنا من أخطائنا".

وانتشر وسم "روان حسين تعتذر للسعوديين" وتصدر الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة على موقع تويتر، إذ أعرب عدد من الإعلاميين والناشطين السعوديين رفضهم اعتذارها.

وفيما يلي أبرز التعليقات على اعتذار المدونة الكويتية:

يا مهيرة @Mahira ! كيف تجرأت واستضفتي من شككت في مصداقية ونزاهة النيابة العامة في اعنف هجمة تعرضت لها السعودية؟ انت من يجب ان تعتذري للسعوديين يا مهيرة عن هذا اللقاء المخجل👎 نحن كسعوديين لن ننسى ابداً تفاصيل تلك الليلة، ولن ننسى من وقف معنا ووقف (ضدنا) #روان_حسين_تعتذر_للسعوديين https://t.co/7NyZufmirB

هؤلاء لايمكن الوثوق فيهم ، إعتذارهم من أجل المصلحة ، @rbinhussain تعتذر اليوم وبكره تعود وتكرر الخطأ ، هي رأت ان شعبيتها هبطت وخسرت الكثير ولذلك تحاول العودة إلى الواجهة بإعتذار بارد ، #روان_حسين_تعتذر_للسعوديين https://t.co/aPyEiKTMba