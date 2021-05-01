دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت السلطات السعودية على ما جرى تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا، جراء بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.

ونفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية صحة ذلك. وأكدتا أنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، حسب ما ورد في بيان لهما.

وأشارت السلطات السعودية إلى أن "هذه اللائحة تتوافق مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، التي وضعت حدودًا لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ".

وقالت السلطات إنها "تدعو الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة والتي لا تستند إلى مصدر رسمي"، مُضيفة أن "سلامة كافة المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية".